جنايات ذي قار تصدر أحكام بالسجن مدى الحياة بحق مدانين لارتكابهما جرائم ( لواط )

2019/07/26 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، ان محكمة جنايات المحافظة اصدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق مدانين لارتكابهما جرائم ( لواط ).

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