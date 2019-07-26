تنازل عشائري يصفع كل من يشكك بوحدة العراقيين

2019/07/26 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- سليمان الكبيسي

جرى هذا اليوم السادس والعشرين من شهر تموز، فصل عشائري بين عشائر الانبار وعشائر الجنوب من عشيرة النواشي من قبيلة ال

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