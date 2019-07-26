أفعى تمنح النواب إجازة لأجل غير مسمى في نيجيريا

2019/07/26 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تسللت أفعى إلى القاعة العامة في برلمان محلي جنوب غربي نيجيريا، مما دفع النواب إلى إخلاء الموقع وتوقيف الجلسات إلى أجل غير مسمى.

وقال

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