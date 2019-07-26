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شاهد بالفيديو.. جولة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمنطقة المنصور في بغداد


شاهد بالفيديو.. جولة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمنطقة المنصور في بغداد
2019/07/26 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: oImGnTF-uVU

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