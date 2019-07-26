2019/07/26 | 22:56

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الاتحاد الوطني يبعث برسالة لعبد المهدي: داقوق في خطر وتحتاج تدخلاً عاجلاً

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بغداد اليوم _ بغداد

رد مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة (26 تموز 2019)، على اتهامه بالتورط بصفقات فساد تتعلق بعقود عسكرية مع شركة امريكية.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "إشارة إلى المزاعم التي تضمنها تقرير موقع

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت النائب عن ائتلاف قلعة الجماهير منار سعد، الجمعة، أن تمرير مرشح وزارة التربية سيكون من أولويات الفصل التشريعي الثالث للبرلمان.

وقالت سعد في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "ملف التربية من أهم الملفات التي ستفتح خلال ا

بغداد اليوم - ديالى

اكد اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، الجمعة، أن تنظيم داعش هو صناعة أميركية لضرب الدين الإسلامي وإشاعة الفوضى والخراب في العراق، مبينا ان عناصر التنظيم يتلقون دعما ماديا ومعنوياً من قبل الامريكان.

وقال رئيس فرع الاتحاد

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