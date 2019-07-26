2019/07/26 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة سراق استهدفوا مبالغ مالية كبيرة وعجلات في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “مفارز مكتب البياع لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (٤٩ مليون دينار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على لصوص استهدفوا مبالغ كبيرة وعجلات وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على لصوص استهدفوا مبالغ كبيرة وعجلات) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على لصوص استهدفوا مبالغ كبيرة وعجلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).