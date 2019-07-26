الصحة تقف على الأسباب التي أدت الى وفاة الطفلة رهف

2019/07/26 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن نتائج التحقيق في ملابسات وفاة طفلة من أهالي محافظة الديوانية.وقالت الوزارة في بيان، انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى بإمر من وزير الصحة وبشكل عاجل لمعرفة أسباب وفاة الطفلة رفيف حيدر في محافظة الديوانية في المستشفى التعليمي إثر تعرضها لحالة اختناق بجسم غريب".

وأضاف، ان " اللجنة قد توصلت الى مقصريّة بعض الكوادر الطبية وإدارة المستشفى تجاه التعامل مع الحالة وقررت اللجنة التحقيقية توجيه العقوبات الرادعة للذين ثبت تقصيرهم، كما أعطت اللجنة كامل الحق لذوي الفقيدة بإقامة دعوى قضائية للمطالبة بالحق الشخصي وإرسال كافة الأوراق التحقيقية للمحاكم المختصة".

وتابع، ان "اللجنة أوصت أيضا بإكمال التحقيق مع الدوائر الصحية الأخرى المعنية بالحالة".

يذكر ان الطفلة رفيف حيدر من أهالي الديوانية، توفيت الأربعاء الماضي، إثر تقاعس طبيب الخفر لانقاد حياتها.



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