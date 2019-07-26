“بالفيديو” تسرب نفطي محتمل يهدد سكان البصرة.. وهيومن رايتس ووتش تغاضي الحكومة بـ”العار”!!!

2019/07/26 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تسرب نفطي محتمل يهدد سكان البصرة قائلة إن الامر جدّي وخطير يستدعي تحذير الناس وإبلاغهم لكن حكومة العراق لم تقل شيئا، ما أدّى بآلاف المدنيين في مستشفيات البصرة ،واصفة تغاضي الحكومة بـ”العار”.وأظهرت صور الأقمار الصناعية ما يبدو أنه تسرب نفطي محتمل إلى شط العرب بالقرب […]

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