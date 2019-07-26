التمر والتين..

2019/07/26 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قد يبدو التين والتمر متشابهين تماما، إذ يتم تناولهما طازجين أو مجففين، إلا أن هاتين الثمرتين تختلفان بشكل رئيسي في العناصر الغذائية، رغم

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