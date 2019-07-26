بسبب رونالدو.. يوفنتوس يغضب جماهير كورية الجنوبية

2019/07/26 | 23:23

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أغضب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الـ8 الأخيرة الجماهير الكورية الجنوبية بسبب عدم إشراك مهاجمه ونجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو

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