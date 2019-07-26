2019/07/26 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش ردا على قيام إسرائيل بهدم عشرات البنايات السكنية في وادي الحمص وصور باهر الواقعة في أراضى السلطة الفلسطينية (منطقة أ) أعلن الرئيس الفلسطيني أبو مازن في خطاب مساء أمس 25 يوليو عن وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار .إلى هنا يبدو القرار منطقيا بل ووطنيا ،وهو ولا شك كذلك ، كما أنه ينسجم مع مطالب قطاع واسع من الشعب وخصوصاً قوى المعارضة التي طالما نددت بهذه الاتفاقات ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إبراهيم ابراش - نعم لإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل ، ولكن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إبراهيم ابراش - نعم لإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل ، ولكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).