شباب الشيخان في بيان : نرفض طريقة عرض تنصيب الامير حازم تحسين بك

2019/07/26 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان رفض عدد من مثقفي وناشطي قضاء الشيخان من خلال بيان صحفي، الطريقة التي تم بها عرض تنصيب الامير حازم تحسين بك كأمير للديانة الايزيدية في العراق و العالم وجاء فيه:- يدرك شعبنا صعوبة الأوضاع الراهنة وما يرافقها من مشاكل سياسية في الرقعة الجغرافية التي نعيش عليها، والتي تحتاج إلى حلول سريعة …

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