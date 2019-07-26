2019/07/26 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u-F4Gkh0agM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | مثنى وأمينة .. الاستعداد لإجراء العملية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | مثنى وأمينة .. الاستعداد لإجراء العملية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).