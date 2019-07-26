2019/07/26 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام في جبال قنديل لمدة 26 يوماً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف جرى التخطيط لهجوم أربيل وارتكابه؟ التفاصيل على لسان منفذيه ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف جرى التخطيط لهجوم أربيل وارتكابه؟ التفاصيل على لسان منفذيه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).