وزير الثقافة: ملف استرداد الوثائق والملفات العراقية والارشيف من واشنطن سيحسم قبل2021

2019/07/26 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني

قال وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، إن ملف استرداد الوثائق والملفات العراقية من بينها الارشيف في واشنطن سيتم حسمه قبل عام ألفين وواحد وعشرين

وأوضح الحمداني في تصريح، أن الوثائق التي تخص الدولة العراقية استحوذت عليها واشنطن في عام ألفين وأربعة على أساس تجرى لها صيانة ثم تعاد، مبينا أن هذه الوثائق أخذت من ذلك الحين ووصلت إلى مركز الوثائق الوطني في “واشنطن” وتم صيانتها وتحولت إلى صيغة رقمية.

وأضاف الحمداني أن الوثائق الموجودة في واشنطن ليست فقط ارشيف اليهود وإنما ارشيف كامل للدولة العراقية

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