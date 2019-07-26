2019/07/26 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام القبض على ثلاثة متهمين بااحتيال مارسوا اعمال السحر والشعوذة في الطاظمية شمالي العاصمة.وذكر بيان رسمي تلقته “خطوة برس” إن “مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بممارسة اعمال السحر والشعوذة والاحتيال على المواطنين مقابل مبالغ من الاموال وبعد التحقيق معهم اعترفوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة سحرة ومشعوذين في الكاظمية وكالة خطوة برس.

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