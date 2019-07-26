2019/07/26 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ أربيل

نشر

مجلس أمن اقليم كردستان، الجمعة، الاعترافات الكاملة بشأن الهجوم على نائب القنصل

التركي في أربيل، معلناً بالوقت ذاته القبض على 6 متهمين اخرين مشتركين الهجوم.

وذكر

المجلس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “في يوم الأربعاء

الموافق 17-7-2019، وقع حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل، أدى إلى سقوط موظف

في القنصلية التركية بأربيل ويدعى (عثمان كوسه) ومواطنين اثنين من إقليم كردستان

هما ناريمان (عثمان محمد علي) و(بشدار رمضان صالح) كضحايا”.

وأضاف

أن “قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تمكنت خلال فترة قصيرة

جداً من اعتقال ستة أشخاص على صلة بالحادث، وبينهم ثلاثة مواطنين أتراك ومنهم

المنفذ الرئيس للهجوم ويدعى (مظلوم داغ)، وثلاثة أشخاص من معاونيه والمساهمين في

تنفيذ الحادث من مواطني إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين

والمتورطين في الحادث، وهم مطلوبون من الناحية القانونية، ولا تزال التحقيقات معهم

مستمرة”.

وأشار

البيان إلى أنه “بحسب اعترافات المتهمين، فإن الحادث إرهابي وأنه جرى التخطيط

له منذ عدة أشهر من قبل مسؤول في حزب العمال الكردستاني ويدعى فاتح (بوتان) في

قنديل، بهدف اغتيال موظف في القنصلية التركية وبالتالي زعزعة أمن إقليم كوردستان،

وبحسب اعترافات المنفذ الرئيس للحادث الإرهابي، فإن المواطنين الاثنين من إقليم

كردستان قتلا فقط بشبهة أنهما من حراس الدبلوماسي التركي”.

وعرض

الفيديو الذي نشره مجلس أمن إقليم كردستان اعترافات المنفذين ولحظة تنفيذ الهجوم

مع إخفاء بعض المشاهد “احتراماً لضحايا الحادث”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس أمن كردستان ينشر اعترافات كاملة بشأن الهجوم على نائب القنصل التركي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس أمن كردستان ينشر اعترافات كاملة بشأن الهجوم على نائب القنصل التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).