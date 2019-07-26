شرطة واسط تعلن القبض على 6 من مروجيّ المخدرات

2019/07/26 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ واسط

أعلنت

قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، القاء القبض على ستة من مروجيّ المخدرات في

المحافظة.

وذكرت

المديرية في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز

مكافحة المخدرات في واسط، القت القبض على ستة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة ومادة

الكريستال وتم إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

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