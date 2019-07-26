أستراليــــا تطلب تصويـــر فيلم Thor 4 على أرضها!

2019/07/26 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت الحكومة الأسترالية منحة بملايين الدولارات، للشركة المختصة بإنتاج فيلم Thor، لكونه

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