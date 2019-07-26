2019/07/26 | 23:48

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لأول مرة في العالم بعد الصين قطر تطلق تجربة نظام النقل السريع الأوتوماتيكي

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تاريخ النشر

26/07/2019 11:07 PM

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات في قطر، تجربة نظام النقل السريع الأوتوماتيكي، وهي وسيلة نقل مبتكرة وعصرية وصديقة للبيئة، تستخدم نظام تحكم ذكي، وتجمع بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وتتوافر بها مزايا القطارات والحافلات والترام دون الحاجة لخطوط السكك الحديدية.



تشغيل هذا النظام الذي بدأ على سبيل التجربة في شوارع الدوحة، سيتم إطلاقه لأول مرة في العالم بعد الصين المصنعة له، الأسبوع المقبل على الطريق السريع لمدينة “الخور” التي تبعد عن العاصمة القطرية الدوحة بحوالي 50 كيلومتر، وستقوم الوزارة بتقييم هذه التجربة التي تستمر لفترة زمنية محددة، للتأكد من أن وسيلة النقل الخاصة بهذا النظام توائم الظروف المناخية لدولة قطر قبل البدء في تنفيذها.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر التجربة الأولى للترام الكهربائي على طريق الخور الساحلي.



وعبر الكثيرون عن إعجابهم بالتجربة، فيما لم يخفِ البعض تخوفهم من مدى فاعلية هذه الوسيلة الجديدة خاصة في ظل الازدحامات المرورية.



وعموما ستدعم وسيلة النقل الخاصة بهذا النظام في حال نجاح تجربتها تنوّع قطاع المواصلات عن طريق استخدام أحدث أنظمة النقل في العالم ذات التكنولوجيا المتطورة، بما يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي في مشروعات البنية التحتية لقطاع المواصلات.



كما ستوفر هذه الوسيلة الجديدة تجربة استثنائية للمشجعين والزوار خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بخدمات عالمية المستوى تُسهّل من انتقالهم بين الملاعب وأماكن الإقامة والمواقع السياحية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص قطر على توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط، على مستوى عالمي يربط كل مناطق البلاد ببعضها البعض، ويخدم الجمهور للوصول إلى كافة المرافق الحيوية، ويقدم خدمات آمنة وموثوق بها، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة.



وكانت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) قد بدأت في الثامن مايو الماضي التشغيل التجريبي للقسم الأول من” الخط الأحمر” التابع لمترو الدوحة.



وذلك قبل الموعد المحدد للافتتاح الرسمي المعلن عنه في 2020.

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