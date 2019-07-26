يقين.. روايـــة في مهـب الشــــك

2019/07/26 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وئام الموسوي

يقينٌ، هو عنوان لرواية صدرت هذا العام (2019) للكاتب أحمد العتبي عن دار محررو الكتب في شارع المتنبي، وقد صدر للكاتب رواية (وردي) قبلها عن ذات الدار, تدور أحداث الرواية في أحد أحياء بغداد القديمة والبسيطة, لتسرد حياة عائلة بغدادية مختلفة لمّا تحمله شخوص هذه العائلة من تناقضات ومفاجئات لا يمكن التكهن بها بسهولة, ليسرد لنا الكاتب تفاصيل تلك العائلة التي تعيش في زمن الحصار والجوع وويلات النظام السابق. تتحدث الرواية عن يقين وهي أصغر أفراد العائلة والتي تأتيها نبوءات عن طريق الأحلام ومرآتها السحرية التي تعتبرها صديقتها الوحيدة، ليتفاجأ القارئ في نهاية المطاف بأنها عدوة لدودة تنظر إلى يقين بعين الحقد والبؤس الشديدين, ورغم أن فكرة المرأة الناطقة والتي تجيب عن أسئلة مالكتها هي فكرة من الأساطير القديمة إلّا أن الكاتب أستطاع بلغته وطريقته المميزة أن يضفي عليها طابعاً جديداً أخاذاً بأجواء غرائبية ممتزجة بالصوفية ونقاء الروح المتنزه عن شهوات الجسد, تحمل الرواية أراءا دينية وفلسفية عميقة ولا تخلو من طرح الأسئلة والإجابة عليها وفق توجهات الأبطال بإختلاف توجهاتهم الدينية لتعطي للقارئ حق التدبر والتفكير فبينما كانت يقين مؤمنة ومتيقنة من إن أعتزال أمها بنية التعبد والتصوف هو شيئا جليلاً يستحق أن تضحي فيه أمها بحياة بناتها المبعثرة تجيبها أختها سناء المستهزئة بقيم والديها(أنتِ فعلاً ساذجة،ساذجة بما تعنيه الكلمة أي أخوية واي أوهام وخزعبلات تعيشينها انتِ وامك؟ امك امرأة فاشلة أتخذت من هذهِ الدعوى سبيلا للأعتكاف للهرب من فشلها في زواجها وبناتها ومجتمعها ص ١٣٤) تستطيع يقين أن تبقى صامدة بوجه النفاق الاجتماعي والديني الذي تعيش في كنفه, فوالدها الشيخ العاجز الذي يعيش على بهرجة الدين المزيفة وإعطاء الأدعية والحروز للناس القاصدين له من شتى الأماكن, بينما يترك بناته يعشنَّ في واقع مرير يأخذهنَّ إلى وحل الخطيئة بدون إرادة منهن، بينما يجهل هو في أي صف دراسي هنَّ أو أي الأماكن يقصدنَّ، ما زال لا يتحمل أعباءهنّ المالية.



ترتبط يقين بأمها المتصوفة بعلاقة روحية متذبذبة، فبالرغم من تفضيل أمها الواضح ليقين عن أختها سناء إلّا أنَّ ذلك الاهتمام وهو بأبهى صورته منقوصاً لا تؤازره أبسط مقومات غريزة الأمومة (ما الحب يا أمي؟ فأجابت "المحبة يابنيتي فضيلة الفضائل،فيها صحة الذات والمجتمع" ص٦٤), وتعلمت يقين أن تقاوم خوفها وتتعامل معه بطريقة سهلة حتى وإن كانت مجبرة على ذلك في بداية الأمر، فقد اعتادت على وجود الجنيين (هاني وهاشم)، وهما يزدادان بشاعة كل يوم وهما ينظران إليها في زاوية الغرفة, يبدع الكاتب في ربط أحداث الحقيقة التي تعيشها يقين بأحلامها التي تتقمص فيها جداتها منذ زمن نوح وحتى جدتها التي عاصرت السهروردي, فتأخذنا الأحداث الحزينة والصعبة في ظل الصدمات التي تتلقاها من أمها التي باتت لا تخرج من خلوتها مع الله إلّا قليلاً؛ بينما تترك بناتها في معترك الحياة, وبين أختها الناقمة المستهزئة بالدين والقيم الروحية لتصير مومساً لا يمكن كبحها عن ممارسة الرذيلة, ليتهيأ المتلقي لنصرة الروح على الجسد وينتظر أن تفند آراء سناء الحاقدة والغيورة, ليصدم فيما بعد بأن الشهوات هي التي تنتصر وتندثر الروح وكل المشاهدات السماوية النقية والصادقة في مهب الجوع والفقر والكذب والافتراء والموت العشوائي بعد سقوط النظام, وهنا ما أشعرني كمتلقية بالخيبة من النهاية الغير متوقعة والصادمة فقد تحولت يقين بدون سابق إنذار إلى مومس مدمنة على الكحول تجوب الشوارع بعبثية وجنون لتغتصب من السكارى كما افتتحت الرواية…أستخدم الكاتب طريقة مبتكرة لإضفاء الواقعية على أحداث روايته, حين تعترف يقين صريحاً بأنها قابلت الكاتب أحمد العتبي وكلفته بأن يكتب سيرة حياتها بعد عدة مقابلات معه بدأت حين شاهدته في لقاء صحفي على أحدى المحطات الفضائية, وهو ما بين شغفه وحبه لروايته الأولى وردي التي حاول أن يذكرها على لسان البطلة يقين… وعلى ذكر وردي فإني أجد أن يقين أكثر ركازه وثباتا وإقناعامن رواية وردي فبدت يقين مكتملة الملامح وواثقة في لغتها وسردها وتماسك الأحداث دون ضياعها أو تشتتها، وهذا لا يعني بأنني أنتقص من وردي ولكن يقين هي الأقرب والأكثر تأثيراً في داخلي، وخير دليل على ذلك هو تعاطفي الشديد مع يقين للحد الذي تلبست خوائها وفراغها الداخل في نفسي ولم أستطع النوم بسلام حين انتهت الرواية وركنتها جانباً, لم يفصلني عن الانغمار في عالم يقين سوى بعض الملاحظات وهي أن يتكلم الكاتب عن يقين بصفة (بطلتنا) والأجدر من رأيي أن يتكلم عنها باسمها دوماً؛ كي لا يفصل القارئ عن عالم الرواية عائداً إلى الواقع،إضافة الى عناوين الفصول المكونة للرواية فالبرغم من أن الرواية مليئة بالمشاعر الحزينة والمؤلمة والسعيدة أحيانا إلا أن العناوين بدت تقريرية أكثر من كونها متوائمة متناغمة وجو الرواية العام مثلاً (بعض حكايات الحصار الاقتصادي)أو(لا نهضة إلا من داخل الانحطاط) وفيما سبقت تلك العناوين أو تلتها ذات الأمر.

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