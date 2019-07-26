شمالي بغداد.. مسلحون يسلبون

2019/07/26 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر في الشرطة، اليوم الجمعة، بأن مسلحين سلبوا دراجة "تك تك" وقاموا بقتل صاحبها شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "مسلحين مجهولين

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