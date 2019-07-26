أمل جديد لعلاج

2019/07/26 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة طبية حديثة، أن علاجا يعتمد على المضادات الحيوية بإمكانه أن يساعد على العلاج من أحد أنواع السرطان الفتاكة كما أنه يقضي

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