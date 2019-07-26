بالصور.. مالية الحشد تسلم بطاقات

2019/07/26 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، بتسليم بطاقات "الكي كارد" لمنتسبي اللواء ٢٧ للمهمات الخاصة بالحشد الشعبي.

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