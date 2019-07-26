خطر جديد يهدد كوكب الارض

2019/07/26 | 23:58

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بغداد اليوم _ متابعةِ

حذرت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، من ما وصفته بـ"الخطر الأكبر الذي يهدد كوكب الأرض".وذكرت الصحيفة، أنه "ارتفاع درجات الحرارة القياسي الذي شهدته أوروبا مؤخرا اضافه لبعض الدول، تسبب في ذوبان قياسي للجليد في الاقطاب وفي جزيرة كرين لاند تحديدا وهذا نتج عنه تناقص مستمر في مساحة الغطاء الجليدي عند الاقطاب وبالتالي يدق ناقوس الخطر عن ارتفاع متوقع في مستوى المياة في البحار والمحيطات".واشارت الى انه "لو استمر الحال على ماهو عليه فمن المتوقع ان ترتفع مياة البحار والمحيطات 23 قدم (حوالي 7 متر).وقال خبير المناخ مارتن ستندل في تغريدة له على صفحته في "تويتر"، ان "الغلاف الجوي مستمر في جلب المزيد من الكتل الهوائية الدافئة نحو جزيرة كرينلاند وتسببت في رفع درجة الحرارة ، وهذا سيؤدي الى المزيد من ذوبان الجليد وتناقص في المساحات اليابسه SMB خلال الاسبوع المقبل.فيما صرح زاك لاب"، باحث المناخ في جامعة كاليفورنيا، إن "موجة الحر في القطب الشمالي القادمة يمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة وقد تدفع الجليد البحري إلى مستوى قياسي آخر من التناقص في نهاية موسم الذوبان".

بغداد اليوم _ متابعة

ليس كل مَن لا تنسجم معه شخصاً مؤذياً بالضرورة، وليس كل من تنفصل عنه شخصاً بشعاً، ولا كل من لا يرغب في الارتباط بك هو حتماً شخصٌ سيئ، فثمة فارقٌ بين الأشخاص الذين يرفضونك والأشخاص المؤذين حقاً، سيساعدك تفهُّم هذا المعنى على تجا

بغداد اليوم- متابعة

أُصيب مجموعة من الأطباء في الهند بصدمة كبيرة بعد العثور على ما تصل قيمته إلى 66 ألف دولار من المجوهرات والعملات داخل معدة سيدة هندية.

وفي التفاصيل، نقلت روني خاتون 26 عامًا، إلى المستشفى في ولاية البنغال خلال الأسبوع الماضي،

بغداد اليوم _ متابعة

يميل معظم الناس إلى استهلاك المشروبات الباردة في الطقس الحار، إلا أن المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة، قد تكون أكثر فاعلية عمليا.

وحللت دراسة أجراها باحثو جامعة "أوتاوا" الكندية في تأثير تناول المشروبات ا

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