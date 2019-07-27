2019/07/27 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qxd9BP7DoAk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع - أمينة فتاة ايزيدية أسرها داعش وقتل أفراد عائلتها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع - أمينة فتاة ايزيدية أسرها داعش وقتل أفراد عائلتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).