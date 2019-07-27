الاستخبارات العسكرية تعلن تدمير مضافة ونفق لتنظيم داعش في المطيبيجة بمحافظة صلاح الدين

2019/07/27 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، تدمير مضافة ونفق تابعان لتنظيم داعش في المطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارزها في فوج المغاوير الأول- لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت واثر معلومات استخبارية دقيقة من مداهمة مضافة للارهابيين كانت تستخدم كملاذات أمنة لإيواء العناصر الارهابية في منطقة البو عيسى التابعة لمطيبيجه …

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