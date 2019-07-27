العراق يعزي بوفاة الرئيس التونسي

2019/07/27 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

قدم العراق التعازي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إذ بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقية تعزية الى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر بوفاة السبسي.

وعبر رئيس الجمهورية بحسب بيان مكتبه الاعلامي الذي تلقت “الصباح” نسخة منه، عن “تعازيه الخالصة ومواساته وتعازي الشعب العراقي الى الشعب التونسي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلاً العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

كما بعث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برقية تعزية بوفاة الرئيس التونسي، وذكر مكتب عبد المهدي الاعلامي في بيان تلقته “الصباح”، “تلقينا ببالغ الأسف والحزن نبأ وفاة صاحب الفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة”.

وأضاف، “بهذه المناسبة نود أن نعرب عن خالص تعازينا وصميم مواساتنا للأشقاء في تونس، حكومة وشعباً، متمنين لهم دوام الاستمرار على نهج التقدّم والتطلع الى غد أفضل، والرحمة والمغفرة للفقيد ولعائلته ومحبّيه الصبر والسلوان”. وأجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، ونقل الوزير الحكيم بحسب بيان وزارة الخارجية “تعازي حكومة العراق إلى حكومة تونس الشقيق بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية أمس الأول الخميس”، وأعرب الوزير عن “تعازيه لنظيره، ومن خلاله إلى الشعب التونسي: نشاطركم مشاعر الحزن بهذا المصاب الذي ألمَّ بكم برحيل الرئيس السبسي”.



بدوره، عزى رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، بوفاة الباجي قايد السبسي، وقال في بيان: “وإذ نسأله جل في علاه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته فإن أملنا كبير في أن يمضي الشعب التونسي في مساره الديمقراطي الذي اختطه وأن تكون وحدة الكلمة لأحزابه وفعالياته السياسية والاجتماعية عاملا في ترسيخ تجربته الديمقراطية”.

وكانت رئاسة الجمهورية في تونس أعلنت أمس الأول الخميس ان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، 93 عاماً، توفي في المستشفى العسكري بتونس.

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