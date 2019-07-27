2019/07/27 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ماذا قالت ام المحكوم بالاعدام احمد الملالي ؟!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ماذا قالت ام المحكوم بالاعدام احمد الملالي ؟!) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ماذا قالت ام المحكوم بالاعدام احمد الملالي ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).