2019/07/27 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

*النظام البحريني سينفذ أحكاماً بالإعدام ضد معارضين سياسيين خلال

الساعات القادمة * الوفاق تطلق نداء: أوقفوا إعدام الأبرياء‬أطلقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نداءً وطنياً بضرورة وقف الذهاب

لتنفيذ أي إعدامات ضد المحكومين علي العرب وأحمد الملالي ?s=21هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات البحرينية بإلغاء حكمَي الإعدام بحق

علي العرب وأحمد الملالي فوراً https://t.co/ZLhk382inXخبير حقوق الانسان بالأمم المتحدة يدعون البحرين لايقاف تنفيذ الإعدام

في رجلين تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات غير عادلةhttps://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24855&LangID=Eالمقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء تدعو البحرين

لايقاف تنفيذ الإعدام في رجلين تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات غير

عادلةمنظمة العفو الدولية: يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه

السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية

جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.‏⁦‪amnesty.org/ar/latest/news…‬⁩

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