الوفاق تطلق نداء: أوقفوا إعدام الأبرياء‬

*النظام البحريني سينفذ أحكاماً بالإعدام ضد معارضين سياسيين خلال
الساعات القادمة * الوفاق تطلق نداء: أوقفوا إعدام الأبرياءأطلقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نداءً وطنياً بضرورة وقف الذهاب
لتنفيذ أي إعدامات ضد المحكومين علي العرب وأحمد الملالي
علي العرب وأحمد الملالي فوراً https://t.co/ZLhk382inXخبير حقوق الانسان بالأمم المتحدة يدعون البحرين لايقاف تنفيذ الإعدام
في رجلين تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات غير عادلةhttps://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24855&LangID=Eالمقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء تدعو البحرين
لايقاف تنفيذ الإعدام في رجلين تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات غير
عادلةمنظمة العفو الدولية: يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه
السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية
جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.amnesty.org/ar/latest/news…
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