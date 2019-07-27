واشنطن تدمج شركتي

2019/07/27 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وافقت سلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، امس الجمعة، على عملية دمج بين شركتي الاتصالات "تي موبايل" و"سبرينت" بقيمة 26 مليار دولار في

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