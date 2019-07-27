انتشال 62 جثة لمهاجرين أمام سواحل ليبيا

2019/07/27 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي، امس الجمعة، انتشال جثث 62 مهاجرا كان غرق مركبهم الخميس قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول فريق

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