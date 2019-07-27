2019/07/27 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان الإبراهيمي لم يبقى الا ساعات محدودة على إعلان تنصيب “حازم تحسين بك” اميراً للديانة الايزيدية في العراق والعالم، خلفاً لوالده المرحوم “تحسين سعيد بك”، فمن الجدير بالذكر بأن هذه المسألة لا تمر مرور الكرام كسوابقها لان الشارع الايزيدي الشنكالي تخطى الخطوط الحمراء التي كانوا يضعونها، تحت غطاء ديني، وهذا يعد امر ايجابي بالنسبة لاهل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارة الأيزيدية الان بين مطرقة الاحزاب الكُردية وسندان رأي العام الايزيدي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارة الأيزيدية الان بين مطرقة الاحزاب الكُردية وسندان رأي العام الايزيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).