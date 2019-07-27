تعرف على أكثر الأيام ازدحاما في تاريخ الطيران

2019/07/27 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف موقع "فلايت رادار" المختص في تتبع حركة الطائرات في الجو عن ازدحام غير مسبوق في الأجواء، مسجلا بذلك رقما قياسيا لم يسبق

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