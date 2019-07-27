المنصور جعفر - في إختلاف أفعال أمريكا عن أقوالها

2019/07/27 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنصور_جعفر في 23 يوليو 2019 عقد مؤتمر صحفي في بروكسل العاصمة المثلثة لمملكة البلجيك وللإتحاد الأوروبي ولحلف الناتو (وقديما للجنة الإتصالات الشيوعية) وفي ذلك المؤتمر أدلى الديبلوماسي والأمني دونالد بوث مبعوث الامبريالية الاميركي إلى السودان بتصريحات طيبة وإجابات حسنة وكدت في جملتها: دعم دولته لارادة السودانيين وتعففها عن التدخل في شؤون السودان الداخلية.اللقاء الإعلامي ضم فقط صحف وهيئات إعلام راسمال......

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