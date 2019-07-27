عبد الرحمن علي غنيم - النزاعات الداخلية في القانون الدولي الإنساني

2019/07/27 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_علي_غنيم المقدمةمن أهم السمات البارزة في التطور المعاصر للقانون الدولي العام بزوغ فروع جديدة، مستقلة ومتميزة، لهذا القانون بما يواكب التغيرات الحادثة في شتى مجالات الحياة الدولية، حيث يمتد جذور القانون الدولي الإنساني إلى زمنٍ بعيد في التاريخ الإنساني الذي شهد الويلات والمآسي نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية.ومن فروع القانون الدولي العام في سياق هذا الدراسة هو القانون الدولي الإنس......

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