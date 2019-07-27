2019/07/27 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: toF5CO1iOJI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طحيمر: معارضة الحكمة هدفها المراقبة ولا نسعى لاسقاط الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طحيمر: معارضة الحكمة هدفها المراقبة ولا نسعى لاسقاط الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).