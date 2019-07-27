دعوة عراقية أردنية لحل أزمة المنطقة «سياسياً»

2019/07/27 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

تلقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني أيمن الصفدي بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأزمة في المنطقة.

وذكرت الخارجية في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وسبل تدعيمها، وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادلا الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة”.



وأكد الجانبان على “أهمية التنسيق، ومواصلة التشاور؛ لاعتماد المسار السياسي في حلحلة الأزمات التي تتعرض لها المنطقة”.

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