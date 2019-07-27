اليوم.. الحلبوسي في الكويت لبحث نتائج مؤتمر إعادة الإعمار

2019/07/27 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

يبدأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت، زيارة رسمية الى الكويت هي الثالثة له منذ توليه المنصب، يبحث فيها نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق، ويرافقه في الزيارة 10 محافظين إضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعين.

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد في تصريح صحفي تابعته “الصباح”: إن “الحلبوسي سيترأس وفدا رسميا الى الكويت يضم الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ورئيس صندوق إعادة الاعمار مصطفى الهيتي مع عشرة محافظين عراقيين، فضلاً عن رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان هيبت الحلبوسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية شيركو ميرويس”.

وأضاف حامد، ان “الزيارة التي ستستمر يومين ستشمل لقاء عدد من كبار المسؤولين الكويتيين وستكون مخصصة لبحث نتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في شباط من العام الماضي”، وأوضح ان “الوفد العراقي سيناقش مع المسؤولين الكويتيين سبل استثمار الاموال التي اطلقها مؤتمر الكويت والتي بلغت أكثر من 30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات لإعادة بناء ما دمرته الحرب ضد الارهاب”.

بدوره، أكد السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي، أن زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للكويت “ستشهد مناقشة كيفية استثمار المنح المقدمة من مؤتمر الكويت”، وأضاف ان “موعد زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للكويت لم يحدد بعد”، مرجحا أن “تكون في هذا العام”.

إلى ذلك، بحث الحلبوسي، مع سفير بريطانيا لدى العراق جون ويليكس “تفعيل جهود المجتمع الدولي والدول المانحة ومنها بريطانيا؛ لإعادة الإعمار والاستثمار، والعمل بالمشاريع الستراتيجية ضمن التسهيلات البريطانية المقدمة للحكومة العراقية، وضرورة معالجة الفساد الاداري والبيروقراطية التي تعيق مثل هذه المشاريع، والعمل على إكمال متطلبات عودة النازحين إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي”.

وعلى صعيد تطور الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة أكد اللقاء وفق بيان لمكتب الحلبوسي على “ضرورة خفض التصعيد وعدم جر المنطقة إلى نزاع يؤثر في أمن الملاحة الدولية وإيقافها، وأن يعمل الجميع على التهدئة ونزع فتيل الأزمة لتفادي أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلا إلى المزيد من التوتر”.

من جانبه أبدى السفير ويليكس إعجابه بالروح الوطنية العالية عند جميع أبناء الشعب العراقي، وإقبالهم على المضي مع المشروع الوطني برؤية وطنية عراقية مشتركة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب جهودا إضافية من القوى السياسية للنجاح وتحقيق النتائج على أرض الواقع.

من جانب آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة، دعمها لإجراءات تحقيق انتخابات مجالس المحافظات وفق المعايير الدولية، وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “رئيس مجلس النواب التقى مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بحضور رئيس مكتب المساعدة الانتخابية أمير

آرين”.

وأضاف المكتب، أن “اللقاء ناقش أهمية إقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018، الذي صوَّت عليه مجلس النواب الاثنين الماضي”.

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