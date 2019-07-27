مسرور بارزاني مهنئاً جونسون: يمكننا أن نعزز التعاون فيما بيننا

2019/07/27 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني المنتخب، بوريس جونسون، بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد ومشيداً بعلاقات الصداقة بين إقليم كردستان وبريطانيا.

وقال بيان لحكومة إقليم كردستان، إن "بارزاني أشاد بعلاقات الصداقة التي تربط بين إقليم كردستان وبريطانيا، وإنه شَكرَ بوريس جونسون على الدعم الذي قدمه للإقليم".

وأضاف البيان عن رئيس حكومة إقليم كردستان، قوله: "بشكل خاص، أشكره (بوريس جونسون) على دعمه لإقليم كردستان، سواء عندما كان عمدة لندن، أو بعد أن أصبح وزير خارجية بريطانيا، ونحن كأصدقاء يمكننا أن نعزز التعاون فيما بيننا".

وأردف ، أن بارزاني "أعرب عن تمنياته بأن يكون هناك تنسيق بين الطرفين لحل المسائل الإقليمية والدولية".انتهى

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