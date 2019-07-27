غرق فتاة وشاب في بحيرة دوكان

2019/07/27 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} غرق شاب وفتاة في مياه بحيرة دوكان بمحافظة السليمانية يوم الجمعة، فيما لم يتم العثور على جثمان الشاب.

وقال سيروان سرحد قائممقام قضاء دوكان في تصريح صحفي ان "عائلة من القومية العربية قصدت بحيرة دوكان ظهر اليوم للسياحة، مشيرا الى ان فتاة سقطت في مياه البحيرة، وحاول اخاه انقاذها لكنه غرق".وأضاف سرحد ان الشاب يبلغ من العمر بين 17 و 20 عاما، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني تمنت من انقاد الفتاة من الغرق، مشيرا الى ان الفرق اخفقت في العثور على جثمان الشاب وقد تكون المياه قد جرفته نحو تق تق.من جانب اشار سرحد الى فتاة تبلغ من العمر 10 اعوام كانت برفقة والديها في دوكان سقطت في المياه وغرقا.واضاف ان 6 اشخاص غرقوا في مياه دوكان خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري، مشير الى ان هذا العدد اقل من العام الماضي في الفترة ذاتها حيث غرق 14 شخصا في مياه دوكان.انتهى

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