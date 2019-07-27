"شلل جوي" في إيطاليا.. وإلغاء عشرات الرحلات

2019/07/27 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعطلت حركة النقل الجوي في إيطاليا، أمس الجمعة، من جراء إضراب عام في هذا القطاع، مما أدى إلى الغاء عشرات الرحلات.

وبناء

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