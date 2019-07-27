ترامب يصف ماكرون (بالغبي)

2019/07/27 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

ندد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، بـ’غباء’ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهدداً بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، رداً على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر ‘فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى..



إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة.

وأضاف ترمب ‘سنرد قريباً بالمثل بعد غباء ماكرون..



لقد قلت دائماً إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي’.

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