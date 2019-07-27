الزوراء يتوج بطلاً لكأس العراق الكروي

2019/07/27 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/علي الباوي

توج الزوراء بطلا لكاس العراق بكرة القدم للمرة السادسة عشرة في تاريخه اثر فوزه امس على الكهرباء بهدف من دون مقابل في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.

احرز هدف النوارس الوحيد نجم وسط الفريق صفاء هادي عند الدقيقة 86 عن طريق ركلة زاوية، وكان كافيا لخطف لقب البطولة المحببة له، قدم الفريقان مباراة امتعت الجماهير الغفيرة التي امتلأت بها مدرجات الملعب، وشهدت ضياع العديد من الفرص لكليهما.

يشار الى ان فوز النوارس بهذه المسابقة سيتيح له التواجد في الدور التاهيلي من مسابقة دوري ابطال اسيا (الملحق) للموسم المقبل حسب القرارات الجديدة للاتحاد القاري، التي تضمن له خوض مباراة واحدة على ارضه وبين جمهوره في طريق الوصول الى دور المجموعات.

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