8 حجاج من لندن يصلون القاهرة بدراجاتهم في طريقهم لمكة

2019/07/27 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وصل ثمانية حجاج مسلمين من العاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة المصرية القاهرة بدراجاتهم في إطار رحلة إلى مكة والمدينة المنورة تستغرق 60 يوما.

الحجاج

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