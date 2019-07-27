2019/07/27 | 01:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- وكالات
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تمكنت سلطات الأمن في نيجيريا، امس الجمعة، من تحرير 4 مواطنين أتراك اختطفوا قبل أسبوع من قبل مجهولين في ولاية كوارة غرب البلاد.
وقالت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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