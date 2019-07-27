تحرير 4 أتراك اختطفوا في نيجيريا

2019/07/27 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

تمكنت سلطات الأمن في نيجيريا، امس الجمعة، من تحرير 4 مواطنين أتراك اختطفوا قبل أسبوع من قبل مجهولين في ولاية كوارة غرب البلاد.

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