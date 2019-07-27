صندوق النقد الدولي: الاحتياطي الأجنبي العراقي ارتفع إلى ٦٥ مليار دولار

2019/07/27 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن صندوق النقد الدولي، أن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق ارتفع إلى ٦٥ مليار دولار نتيجة الفائض الذي تحققه المالية العامة.





وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي بعد اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع العراق واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 65 مليار دولار أمريكي نهاية العام ٢٠١٨"، مشيرا إلى أن الارتفاع بسبب تعافي أسعار النفط وتقليص مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي وتكوين هوامش امان في المالية العامة.





وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الاحتياطات الأجنبية إلى أقل من المستويات الكافية نتيجة التراجع الذي سيصيب المالية العامة بعد زيادة الانفاق بنسبة ٢٧٪ وضعف الإيرادات بسبب إلغاء ضرائب غير نفطية.





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