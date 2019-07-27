واتساب تستعد لإطلاق خدمة الدفع وإرسال الأموال

2019/07/27 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت شبكة "واتساب" العملاقة في مجال خدمات المراسلة الجمعة عزمها إطلاق خدمتها الأولى للدفع في الهند، أكبر سوق لها مع 400 مليون مستخدم.

وقد

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