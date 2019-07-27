2019/07/27 | 02:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور القرين الشيطانى الذى يزيد المحمديين ضلالامقدمة يقرأ المحمديون القرآن الكريم ويسمعونه ولكن بينهم وبينه حجابا مستورا صنعه الشيطان المقترن بكل فرد منهم .
موضوعنا عن (القرين الشيطانى ) الذى يسيطر على كل فرد من المحمديين يزيده ضلالا ، ويجعله يحسب أنه من المهتدين .اولا : الهداية والضلال : البداية من الانسان 1ـ البداية من الانسان .
إذا شاء الهداية زاده الله جل وعلا هدى .
قال جل وعلا : ( ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القرين الشيطانى الذى يزيد المحمديين ضلالا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
موضوعنا عن (القرين الشيطانى ) الذى يسيطر على كل فرد من المحمديين يزيده ضلالا ، ويجعله يحسب أنه من المهتدين .اولا : الهداية والضلال : البداية من الانسان 1ـ البداية من الانسان .
إذا شاء الهداية زاده الله جل وعلا هدى .
قال جل وعلا : ( ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القرين الشيطانى الذى يزيد المحمديين ضلالا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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