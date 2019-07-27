المنصور جعفر - نوع الديموقراطية المناسب لمن ؟

2019/07/27 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنصور_جعفر طول تاريخها لم تتفق الأحزاب والهيئات المختلفة المتحالفة لإحداث التغيير في السودان على تصور واحد إستراتيجي لنوع الديموقراطية الإقتصادي والطبقي والأقاليمي والنسوي، وحدودها الانتخابية الزمانية، حتى في الأدب الثوري هذه المسائل خلافية، ليس ثمة اتفاق على وصف طبيعتها: هل هي مقدمة؟ أو انها نتيجة؟ هل هي مع الإستغلال الطبقي أو ضد الإستغلال الطبقي؟ وليس محدداً كيفية وضعها؟ أو كيفية إدارة بناءها؟ أو ......

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